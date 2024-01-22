МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские радиовещатели столкнулись с недостатком коаксильных кабелей — наиболее распространенных радиочастотных кабелей, сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на подготовленный Фондом содействия развитию радиовещания "Российской академии радио" при поддержке Минцифры доклад "Радиовещание России 2022-2023". Бербок рассказала о затратах на интернет-кабель через Черное море

"Из-за отсутствия отечественных производителей высокочастотных коаксиальных кабелей поставки продукции по-прежнему затруднены и сильно зависят от вводимых санкционных ограничений, а цена привязана к курсу иностранных валют", — говорится в материале.

Как рассказал заместитель генерального директора "Газпром-медиа Радио" Григорий Михайлов, Россия импортирует коаксильные кабели из Китая. По его словам, сейчас поставки стали задерживаться более чем до шести месяцев или вообще могут срываться.

Согласно данным опрошенного изданием источника, российские радиостанции не могут использовать другие кабели, так как они снижают качество передаваемого сигнала. Отмечается, что отечественные производители пока не могут полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке, на создание собственного производства кабелей понадобится от двух до пяти лет.

Несмотря на некоторые проблемы в радиовещательном секторе, по информации "Коммерсанта", российские представители отрасли по итогам 2023 года смогли заместить большую часть иностранного оборудования на внутреннем рынке России. Речь идет, в первую очередь, о передатчиках и антеннах.