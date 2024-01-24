"Сбой.рф": россияне по всей стране жалуются на сбои в Telegram и WhatsApp
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российские пользователи Telegram и WhatsApp заметили нарушения в работе мессенджеров, следует из данных сервиса "Сбой.рф".
Отмечается, что число жалоб превысило 7,7 тысячи и 8,8 тысячи соответственно. Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве.
Кроме того, обращения, связанные с нарушением работы Telegram и WhatsApp поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области.
Ранее сбой мессенджера Telegram произошел 18 января. По данным сервиса Downrdar, в России зарегистрировали свыше 5,3 тысячи жалоб в Москве, Ижевске, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске и Нефтекамске.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240124/842875233.html