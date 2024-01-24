МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российские пользователи Telegram и WhatsApp заметили нарушения в работе мессенджеров, следует из данных сервиса "Сбой.рф". У Telegram-каналов появились новые возможности

Отмечается, что число жалоб превысило 7,7 тысячи и 8,8 тысячи соответственно. Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве.

Кроме того, обращения, связанные с нарушением работы Telegram и WhatsApp поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области.

Ранее сбой мессенджера Telegram произошел 18 января. По данным сервиса Downrdar, в России зарегистрировали свыше 5,3 тысячи жалоб в Москве, Ижевске, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске и Нефтекамске.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская