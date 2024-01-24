ТЕГЕРАН, 24 янв — ПРАЙМ. Иран впервые успешно вывел свой спутник на орбиту высотой в 750 километров, заявил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иран Иса Зарепур. В России разработали новую программу для запуска спутников

"С запуском Сорайя мы впервые успешно вышли на 750-километровую орбиту Земли, теперь наши спутники стабилизируются в легких классах и на орбите 500-750 километров", — сказал Зарепур агентству IRNA.

Министр отметил, что преимуществами таких спутников является их долговечность и возможность получать снимки с орбиты более широкого формата без потери качества изображения.

В конце ноября стало известно, что Иран планирует провести запуск в космос пяти новых спутников до конца иранского календарного года (20 марта 2024 года).

Зарепур объявлял в октябре, что в ближайшие один-два месяца в стране проведут первые испытания биокапсулы, предназначенной для отправки космонавтов, по его словам, Иран работает над тем, чтобы отправить человека в космос в ближайшие пять лет.