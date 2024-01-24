2024-01-24T14:58:56+03:00
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Иран впервые успешно вывел свой спутник на орбиту
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Иран впервые успешно вывел свой спутник на орбиту высотой в 750 километров, заявил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иран Иса Зарепур. "С... ПРАЙМ, 24.01.2024
технологии, новости, иран, спутник, орбита, запуск спутника, космос
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ТЕГЕРАН, 24 янв — ПРАЙМ. Иран впервые успешно вывел свой спутник на орбиту высотой в 750 километров, заявил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иран Иса Зарепур.
"С запуском Сорайя мы впервые успешно вышли на 750-километровую орбиту Земли, теперь наши спутники стабилизируются в легких классах и на орбите 500-750 километров", — сказал Зарепур агентству IRNA.
Министр отметил, что преимуществами таких спутников является их долговечность и возможность получать снимки с орбиты более широкого формата без потери качества изображения.
В конце ноября стало известно, что Иран планирует провести запуск в космос пяти новых спутников до конца иранского календарного года (20 марта 2024 года).
Зарепур объявлял в октябре, что в ближайшие один-два месяца в стране проведут первые испытания биокапсулы, предназначенной для отправки космонавтов, по его словам, Иран работает над тем, чтобы отправить человека в космос в ближайшие пять лет.