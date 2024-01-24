МОСКВА,24 янв — ПРАЙМ. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в 2023 году заблокировали 4222 фишинговых ресурса и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщило ведомство. Роскомнадзор раскрыл число утечек записей с персональными данными

"Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в круглосуточном режиме защищают российский сегмент сети "Интернет" от киберугроз… В 2023 году специалисты Центра… заблокировали 4222 фишинговых ресурса и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное ПО", — говорится в сообщении в Telegram-канале РКН.

Отмечается, что специалисты центра выявили и устранили 9598 нарушений маршрутизации трафика, а также направили 808 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению и отразили 185 массированных DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов.