2024-01-24T15:44:02+03:00
2024-01-24T15:44:02+03:00
2024-01-24T15:44:02+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240124/842880639.html
Роскомнадзор назвал число заблокированных фишинговых ресурсов в России
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Новости
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Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в 2023 году заблокировали 4222 фишинговых ресурса и 48 сайтов, на которых... ПРАЙМ, 24.01.2024
технологии, новости, россия, роскомнадзор, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА,24 янв — ПРАЙМ. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в 2023 году заблокировали 4222 фишинговых ресурса и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщило ведомство.
"Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в круглосуточном режиме защищают российский сегмент сети "Интернет" от киберугроз… В 2023 году специалисты Центра… заблокировали 4222 фишинговых ресурса и 48 сайтов, на которых распространялось вредоносное ПО", — говорится в сообщении в Telegram-канале РКН.
Отмечается, что специалисты центра выявили и устранили 9598 нарушений маршрутизации трафика, а также направили 808 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению и отразили 185 массированных DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов.