МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Приложения "Сбербанк Онлайн", Ozon и "2ГИС" стали лидерами в своих категориях в российском магазине Android-приложений RuStore в 2023 году, сообщили в пресс-службе VK, разработчике магазина. В СФ призвали активнее развивать отечественные магазины приложений

"Официальный магазин приложений RuStore поделился аналитикой по количеству скачиваний приложений и игр в 2023 году. Самыми скачиваемыми приложениями в разных категориях стали "Сбербанк Онлайн", Ozon и "2ГИС", — говорится в сообщении.

В неигровых категориях приложений по-прежнему лидируют "Финансы" — на них приходится около половины скачиваний, затем идут "Полезные инструменты". Далее по популярности идут категории "Покупки", "Развлечения" и "Транспорт". Раздел "Игры", представленный на отдельном экране в магазине приложений, по количеству скачиваний сопоставим с "Полезными инструментами".

Из категории "Финансы" больше всего скачивали "Сбербанк Онлайн", "Тинькофф" и "ВТБ Онлайн", а из "Полезных инструментов" — "Мегафон", "Почта Mail.ru" и "Мой МТС". В категории "Покупки" лидируют Ozon, Wildberries и "Мегамаркет", а в категории "Транспорт" — "2ГИС", "Яндекс Карты" и Яндекс Go. Среди "Развлечений" — Rutube, "Кинопоиск" и "Яндекс Музыка".

Кроме того, пользователи Rustore чаще всего скачивали такие игры, как Tanks Blitz, "Симулятор автобуса 3D" и "Плюс Сити". В топ популярных игровых категорий вошли симуляторы (14,9% от всех скачиваний), приключения (10,9%), экшен (18,6%).

"Среди симуляторов наиболее востребованными стали "Плюс Сити", "Симулятор Автобуса 3D", "Матрешка РП", Forge Shop и Dream Farm. В категории экшен больше всего скачиваний набрали Tanks Blitz, Last Day on Earth: Survival, Code of War и Sniper Master: City Hunter. Самыми популярными головоломками стали "Подземелья и Алмазы три в ряд", Tetris и "1000 и одна задача на логику", — отметили в пресс-службе.

Отечественный магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Сейчас RuStore доступен лишь пользователям ОС Android, но VK заявляла, что рассматривает возможность адаптации приложения под устройства iOS.