МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует разработать балльную систему оценки локализации производства устройств для "умного дома", политика министерства направлена на то, чтобы повышать долю собственных процессов и операций внутри страны, заявил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак на пресс-конференции, посвященной внедрению национальных стандартов "умного дома". В России расширят производство устройств "умного дома"

"Политика министерства промышленности в том, чтобы повышать долю собственных процессов и операций внутри страны, повышать долю добавленной стоимости на всем этапе жизненного цикла создания прибора. И как раз появление этих самых стандартов (для "умного" многоквартирного дома — ред.) развязывает нам руки, мы планируем, что в течение 2024 года и ОКПД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности — ред.) соответствующее утвердим, и необходимую балльную систему оценки российскости в отношении этого класса приборов 719-м постановлением примем после этого", — сказал Шпак.

По его словам, устройства для "умного дома" — это большой и серьезный рынок, поэтому будет неэффективно привозить необходимые компоненты из-за рубежа, а здесь заниматься "отверточной сборкой". "Поэтому основной вопрос у нас — это углубление и локализация, мы должны значительную часть стоимости и с точки зрения технологических знаний, и с точки зрения экономики оставлять у себя внутри страны", — добавил замминистра.

Шпак отметил, что стандарты, которые прорабатываются для умных многоквартирных домов, могут найти свое применение в других отраслях и сферах. Это, к примеру, индивидуальные дома, общественные сооружения и здания, промышленные здания.

Однако замглавы Минцифры Андрей Заренин уточнил, что такая работа будет проводиться позже: "Это то, чем мы должны заниматься, но несколько позже. У нас сейчас все-таки план, который касается ГОСТов умного многоквартирного дома".