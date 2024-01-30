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2024-01-30T06:19:00+03:00
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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240130/842927043.html
Илон Маск сообщил, что его компания успешно вживила имплант в мозг человека
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Первый человек прошел процедуру вживления мозг импланта компании Neuralink и чувствует себя хорошо, сообщил на своей странице в соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск. "Первый... ПРАЙМ, 30.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Первый человек прошел процедуру вживления мозг импланта компании Neuralink и чувствует себя хорошо, сообщил на своей странице в соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск.
"Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается (после операции — прим. ред.)", — написал Маск.
При этом миллиардер подчеркнул, что первые полученные данные о функционировании устройства продемонстрировали многообещающие результаты.
Компания Neuralink весной 2023 года получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях, а в сентябре был объявлен набор добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг. Эти импланты, в частности, дают возможность управлять протезами.
Как сообщал Маск, компания Neuralink намерена создавать протезы, которые управляются имплантом, вживленным в мозг. Вместе с тем он отметил, что эта услуга будет стоить порядка $60 тысяч.