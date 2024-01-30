МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Первый человек прошел процедуру вживления мозг импланта компании Neuralink и чувствует себя хорошо, сообщил на своей странице в соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск. Илон Маск нанес мощный удар по предвыборной компании Байдена

"Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается (после операции — прим. ред.)", — написал Маск.

При этом миллиардер подчеркнул, что первые полученные данные о функционировании устройства продемонстрировали многообещающие результаты.

Компания Neuralink весной 2023 года получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях, а в сентябре был объявлен набор добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг. Эти импланты, в частности, дают возможность управлять протезами.

Как сообщал Маск, компания Neuralink намерена создавать протезы, которые управляются имплантом, вживленным в мозг. Вместе с тем он отметил, что эта услуга будет стоить порядка $60 тысяч.