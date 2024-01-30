2024-01-30T22:25:00+03:00
2024-01-30T22:25:44+03:00
2024-01-30T22:25:00+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240130/842938320.html
СМИ раскрыло причину массового сбоя в Рунете
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Крупный сбой в работе Рунета произошел из-за технической проблемы глобальной инфраструктуры DNSSEC, пишет РБК со ссылкой на данные в координационном центре доменов.ru. "Возникла... ПРАЙМ, 30.01.2024
технологии, новости, россия, массовый сбой, рунет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Крупный сбой в работе Рунета произошел из-за технической проблемы глобальной инфраструктуры DNSSEC, пишет РБК со ссылкой на данные в координационном центре доменов.ru.
"Возникла техническая проблема, затронувшая зону.ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC", — указал руководитель данного центра Андрей Воробьев.
Он добавил, что на данный момент для абонентов НСДИ проблема решена, восстановительные работы продолжаются.
30 января вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны.RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.