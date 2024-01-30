МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Крупный сбой в работе Рунета произошел из-за технической проблемы глобальной инфраструктуры DNSSEC, пишет РБК со ссылкой на данные в координационном центре доменов.ru.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону.ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC", — указал руководитель данного центра Андрей Воробьев.

Он добавил, что на данный момент для абонентов НСДИ проблема решена, восстановительные работы продолжаются.

30 января вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны.RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.