МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Причина, из-за который произошел массовый сбой Рунета — устранена, указали РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов.RU/России. Сергей Кучушев назначен новым замглавы Минцифры

"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", — указывается в публикации пресс-службы.

30 января вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны.RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана. Похожая ситуация произошла с сайтами этого домена на территории Киргизии, Азербайджана и Грузии. Возникали проблемы при оплате с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг".