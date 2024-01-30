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2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240130/842938361.html
Причина массового сбоя Рунета устранена, сообщили в центре доменов .RU
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Причина, из-за который произошел массовый сбой Рунета — устранена, указали РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов.RU/России. "Техническая проблема, связанная с... ПРАЙМ, 30.01.2024
технологии, новости, россия, рунет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Причина, из-за который произошел массовый сбой Рунета — устранена, указали РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов.RU/России.
"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне.ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", — указывается в публикации пресс-службы.
30 января вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны.RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана. Похожая ситуация произошла с сайтами этого домена на территории Киргизии, Азербайджана и Грузии. Возникали проблемы при оплате с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг".