МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Программист Александр Жадан использовал нейросеть ChatGPT для поиска девушки на сайте знакомств, где в итоге нашел будущую жену. Об этом Жадан рассказал агентству РИА Новости. Нейросеть YandexART научилась перерисовывать фотографии пользователей

По словам программиста, идея обучить нейросеть для поиска девушки пришла к нему в связи со сложностями в использовании обычных методов.

"Я дал ChatGPT информацию, как я общаюсь. Сначала были проблемы, потому что программа не знала меня, могла бред какой-то написать, но в последствии я обучил ее до такой степени, что она начала взаимодействовать с девушками, как я", — отметил программист.

Он также добавил, что в ходе поиска нейросеть завела более пяти тысяч диалогов.

Жадан установил фильтры, чтобы нейросеть выводила девушек, с которыми стоит продолжить общение лично. Так, он познакомился с будущей женой Кариной. Кроме того, в ходе общения разработчик неоднократно обращался к помощи нейросети, которая подсказывала ему, что сказать в той или иной ситуации, куда вместе сходить, и, наконец, порекомендовала ему сделать Карине предложение.

"Про рекомендацию Карина узнала относительно недавно, после того, когда мы отправили заявление на регистрацию, но она спокойно на это отреагировала", — отметил разработчик.

Жадан отметил, что создание программы, помогающей людям найти идеального партнера, возможно, однако необходимо учитывать все особенности.