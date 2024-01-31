2024-01-31T17:04:00+03:00
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2024-01-31T17:04:00+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240131/842949487.html
Раскрыта главная причина сбоя Рунета 30 января
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Несовершенство программного обеспечения (ПО) для создания ключей шифрования стало главной причиной сбоя Рунета, рассказали в пресс-службе Координационного центра доменов.RU/РФ. "В... ПРАЙМ, 31.01.2024
технологии, новости, россия, рунет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Несовершенство программного обеспечения (ПО) для создания ключей шифрования стало главной причиной сбоя Рунета, рассказали в пресс-службе Координационного центра доменов.RU/РФ.
"В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы", — сказано в сообщении.
Вечером 30 января пользователи стали сообщать о сбоях в работе сайтов доменной зоны.RU в России, жалобы зафиксировал сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего обращений поступило от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана. Похожая ситуация произошла с сайтами этого домена на территории Киргизии, Азербайджана и Грузии. Возникали проблемы при оплате с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг".