МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Яндекс 360" заблокировал в России 21,3 миллиарда спам-писем в прошлом году, при этом за год злоумышленники отправили на треть меньше таких писем, чем в доковидном 2019 году, рассказали в сервисе. "Яндекс ID" подсчитал число подозрительных попыток входа в аккаунты

"В последние 5 лет аналитики "Яндекс 360" отмечают тенденцию по снижению количества спама в почте. В 2023 году его отправили на треть меньше (на 8,6 миллиарда), чем в 2019 году. … В 2023 году "Яндекс 360" … обработал свыше 97 миллиардов входящих писем. Из них около 21,3 миллиарда писем оказались вредоносным спамом, который не доставили получателям или заблокировали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее массовыми рассылками, которые заблокировал сервис, стали письма с PDF-вложениями, содержащие вредоносную ссылку. Таких писем около 1,5 миллиарда.

Популярными видами спама в 2023 году также стали предложения пройти обучение — 582 миллиона, письма с розыгрышами, обещания призов и предложениями попытать удачу — 475 миллионов, спуфинг-атаки, замаскированные под письма от известного магазина или компании — 462 миллиона, а также письма с фейковыми предложениями работы — 324 миллиона.

В сервисе добавили, что активизируются спамеры в основном весной, с началом осенних распродаж и под Новый год. В свою очередь менее активны спамеры в начале года и на старте бизнес-сезона: конец августа-начало сентября.