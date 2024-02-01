МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Робот Макс на "Госуслугах" получит генеративный искусственный интеллект, будет использоваться российская языковая модель, как, например, YandexGPT, GigaChat, сообщили в Минцифры. "Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей

"Минцифры планирует внедрить технологию генерации ответа на Госуслугах. Это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала — Робота Макса. Пример таких моделей — YandexGPT, GigaChat", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Это позволит отвечать на конкретные вопросы короткими и понятными ответами, что сократит путь пользователя. "Искусственный интеллект сможет генерировать ответ из базы знаний Госуслуг под конкретный вопрос, ориентируясь на сформулированную жизненную ситуацию", — добавили в Минцифры.

Проект планируется запустить в тестовом режиме в 2024 году.

Ранее в четверг глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах". Она сможет выполнять консультации, заполняя за человеком необходимые заявления.