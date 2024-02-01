ДОХА, 1 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия открыла национальную компанию по созданию передовых технологий и электроники, сообщило в четверг Саудовское агентство новостей.

По его информации, наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд объявил о создании компании "Аль-Алат", которая станет "национальным пионером по превращению королевства в глобальный центр передовых технологий и производства электроники".

""Аль-Алат" будет специализироваться на производстве продукции для местных и глобальных рынков в рамках семи стратегических бизнес-подразделений, связанных с полупроводниками, "умной" бытовой техникой, "умным" здравоохранением, интеллектуальными электронными устройствами, зданиями и инфраструктурой нового поколения", — отмечается в сообщении агентства.

По сообщению агентства, новая компания, совет директоров которой возглавляет наследный принц, "намерена расширить возможности технического сектора королевства, а также будет способствовать ускорению трансформации промышленного сектора во всем мире путем налаживания партнерских отношений и предоставления устойчивых промышленных решений на основе экологически чистых источников энергии, что поможет превращению королевства в глобальный центр передовой электронной промышленности".

Отмечается, что кроме того, "Аль-Алат" будет создавать электронику для производства в более чем в 30 отраслях, в первую очередь, роботизированные системы, системы связи, современные компьютеры, цифровые развлекательные продукты и современное тяжелое оборудование, используемое в строительстве и горнодобывающей промышленности.