МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Возможности нейросетей российских разработчиков практически не отличаются от западных, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Нейросеть "Сбера" обогнала ChatGPT по качеству ответов на английском

"На каком инструменте нейронная сетка?" — поинтересовался Мишустин на стенде компании ERG. Ему пояснили, что используется комбинаторика нескольких систем. "Сберовский GigaChat не пробовали? У нас две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны. Продукт "Сбера" и продукт "Яндекса". Посмотрите", — заметил Мишустин.

Ранее "Сбер" выпустил собственную мультимодальную нейросеть GigaChat в апреле 2023 года, которая может отвечать на вопросы пользователей, вести диалог, писать программный код и создавать тексты и изображения на основе описаний в рамках одного контекста.

Глава правительства принял участие в выставке цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024, организованной в Алма-Ате. В ходе выставки специалисты поделились, как современные технологии помогают систематизировать работу на промышленных предприятиях.