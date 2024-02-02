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2024-02-02T09:35:36+03:00
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2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240202/842965136.html
Мишустин заявил о равных возможностях российских нейросетей и ChatGPT
Технологии
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Возможности нейросетей российских разработчиков практически не отличаются от западных, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "На каком инструменте нейронная сетка?" —... ПРАЙМ, 02.02.2024
банки, финансы, технологии, новости, россия, нейросеть, сбер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Возможности нейросетей российских разработчиков практически не отличаются от западных, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"На каком инструменте нейронная сетка?" — поинтересовался Мишустин на стенде компании ERG. Ему пояснили, что используется комбинаторика нескольких систем. "Сберовский GigaChat не пробовали? У нас две компании по паритету сейчас фактически с ChatGPT равны. Продукт "Сбера" и продукт "Яндекса". Посмотрите", — заметил Мишустин.
Ранее "Сбер" выпустил собственную мультимодальную нейросеть GigaChat в апреле 2023 года, которая может отвечать на вопросы пользователей, вести диалог, писать программный код и создавать тексты и изображения на основе описаний в рамках одного контекста.
Глава правительства принял участие в выставке цифровых проектов на форуме Digital Almaty 2024, организованной в Алма-Ате. В ходе выставки специалисты поделились, как современные технологии помогают систематизировать работу на промышленных предприятиях.