АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане. Мишустин оценил компетенции России в цифровых технологиях

"Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнерам, делиться ими. При этом, подчеркну, для использования в закрытом контуре. То есть каждая страна должна, просто обязана сохранять суверенитет данных", — сказал Мишустин.

Он отметил, что общими останутся только сервисы ядра платформ. Такие собственные и надежные системы просто необходимы, подчеркнул премьер РФ.

Также Мишустин пригласил слушателей в Нижний Новгород на конференцию "Цифровая индустрия промышленной России", она пройдет в мае.

Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава российского правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.