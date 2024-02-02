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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240202/842965252.html
Россия готова передавать партнерам технологические решения заявил Мишустин
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Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных, заявил премьер-министр РФ Михаил... ПРАЙМ, 02.02.2024
экономика, технологии, новости, россия, михаил мишустин, ии, технологические решения, платформенные решения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, при этом каждая страна сохранит суверенитет данных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
"Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнерам, делиться ими. При этом, подчеркну, для использования в закрытом контуре. То есть каждая страна должна, просто обязана сохранять суверенитет данных", — сказал Мишустин.
Он отметил, что общими останутся только сервисы ядра платформ. Такие собственные и надежные системы просто необходимы, подчеркнул премьер РФ.
Также Мишустин пригласил слушателей в Нижний Новгород на конференцию "Цифровая индустрия промышленной России", она пройдет в мае.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава российского правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.