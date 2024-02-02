2024-02-02T13:17:46+03:00
2024-02-02T13:17:46+03:00
2024-02-02T13:17:46+03:00
2024
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240202/842968393.html
Эксперт оценил рост автоматизации предприятий в России
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Дефицит кадров, наблюдаемый в России, ведет к ускорению процессов автоматизации малого и среднего бизнеса (МСБ): автоматизацией уже охвачено 50% предприятий МСБ в стране, и эта... ПРАЙМ, 02.02.2024
технологии, новости, россия, кадры, дефицит, предприятия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Дефицит кадров, наблюдаемый в России, ведет к ускорению процессов автоматизации малого и среднего бизнеса (МСБ): автоматизацией уже охвачено 50% предприятий МСБ в стране, и эта доля растет, заявил РИА Новости руководитель международного интегратора IT-решений "Первый бит" Антон Долгов.
"Серьезный кадровый голод, с которым столкнулась сегодня Россия, ведет к ускорению процессов автоматизации МСБ. Сегодня меньшим количеством людей, в связи с ростом задач, необходимо эффективнее работать", — сказал он на полях первого Слета производственников России.
По его словам, "в настоящее время автоматизацией уже охвачено в стране 50% предприятий малого и среднего бизнеса, и эта цифра постоянно растет".
"Цифра эта увеличивается, потому что все время превышаются требования к отечественному бизнесу", — заметил собеседник агентства. Среди предприятий, где автоматизация идет наиболее быстро, эксперт назвал те, что работают "в области станкостроения, металлообработки, производства сельхоз- и пищевой продукции, транспортной и складской логистики, туризма".