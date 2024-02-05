МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и вычислительных мощностей одной из самых перспективных сфер в мире. Мишустин оценил эффект от внедрения ИИ в экономику в триллион рублей

"Сегодня в мире не прекращается гонка в области развития искусственного интеллекта и вычислительных мощностей. Это одна из самых перспективных сфер. Производительность суперкомпьютеров кратно растет, к примеру, совокупная мощность вычислительных машин рейтинга топ-500 составляет семь экзафлопс. Это в четыре раза больше, чем несколько лет назад", — сообщил Чернышенко на пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции Курчатовский институт, Институт системного программирования им. Иванникова РАН и Объединенный институт ядерных исследований подписали соглашение о создании консорциума для IT-обеспечения исследовательской инфраструктуры класса "мегасайенс".

По словам заместителя председателя правительства РФ, с помощью установок класса "мегасайенс" собираются научные данные, а их обработка требует больших вычислительных мощностей. Так, создание консорциума позволит к концу 2030 года обеспечить передачу сотен петабайт данных в год.

Он пояснил, что созданный консорциум будет использовать Национальную исследовательскую компьютерную сеть: "К ней уже подключено более 80% научных организаций России".

Чернышенко также отметил, что в условиях санкций и внешних вызовов России нужно действовать на опережение, чтобы обеспечить проведение исследований и разрабатывать собственные прорывные решения. В свою очередь базой для этого могут стать установки класса "мегасайенс".