МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Xiaomi удалил копии российского официального стора RuStore из своего магазина приложений GetApps, сообщил РИА Новости источник, близкий к Xiaomi. Новое приложение Сбербанка на iOS больше недоступно для скачивания

Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий отечественного магазина RuStore, который разрабатывается VK совместно с Минцифры. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал. Как уточняют в газете, эти сервисы существуют в магазине как минимум с осени, а два из них были загружены в магазин уже в январе 2024 года.

"В компании внимательно следят за программными продуктами, добавляемыми в сервис GetApps", — прокомментировал источник и подтвердил факт оперативного удаления фейковых приложений.

"RuStore — зарегистрированный товарный знак, мы защищаем свою интеллектуальную собственность, и боремся с фейками в других сторах", — прокомментировали агентству в пресс-службе VK.

Там же отметили, что приложение RuStore доступно для скачивания только на официальном сайте и не размещено в других магазинах. "Мы рекомендуем перед установкой любых приложений внимательно изучать сервисы и пользовательскую документацию", — отметили в пресс-службе.