МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Telegram обгонит WhatsApp по общему числу российских пользователей в 2024 году — последний пока лидирует по аудитории в стране из-за того, что появился раньше, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Раскрыто, как модная функция WhatsApp помогает обманывать россиян

Ранее РБК, ссылаясь на данные Mediascope, писало, что суточный охват Telegram среди российской аудитории старше 12 лет за год вырос почти на 20%, но как мессенджер он пока уступает главному конкуренту — WhatsApp. Тем не менее, как отмечает издание, Telegram уже заменяет классические СМИ и может стать аналогом китайского WeChat.

"Аудитория измеряется по количеству клиентов, которые скачивают приложение и регистрируются в нем. WhatsApp появился раньше, за счет этого у них достаточно большая аудитория… Думаю, Telegram обгонит WhatsApp в этом году", — сказал Муртазин.

Он отметил, что основное общение пользователи ведут в Telegram и его трафик намного больше, чем средний трафик россиянина в WhatsApp. Это связано с более активным использованием, частой отправкой фото- и видеоконтента. "Я в WhatsApp не общаюсь, максимум раз в неделю либо спам падает, либо еще что-то, либо пишет кто-то из пожилых родственников, кто не умеет писать куда-то еще", — поделился эксперт.

По его словам, еще одной причиной "отставания" WhatsApp является то, что он сфокусирован на бизнесе, однако в России функция оплаты через этот мессенджер сейчас недоступна. В свою очередь Telegram — это квазисоциальная сеть с каналами, прямым общением, квазиблогами и так далее.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская