МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о "беспрецедентных по масштабу" действиях по скрытному размещению вредоносных программ в сетях критической инфраструктуры страны и приписал их китайским хакерам, сообщает издание Wall Street Journal. СМИ: хакеры из Бахрейна атаковали системы пятого флота США и нашли секреты

В среду американские СМИ опубликовали выдержки из свежего доклада американских спецслужб, в котором содержится тезис о том, что поддерживаемые правительством КНР хакеры в течение последних пяти лет якобы вели подготовку к возможному конфликту между двумя странами, внедряясь в компьютерные сети на объектах инфраструктуры США.

"Это вершина айсберга… это одна из многих подобных попыток китайцев", — заявил Рэй в воскресенье в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее он рассказал участникам мероприятия, что Пекин все чаще внедряет "вредоносное оружие в критическую инфраструктуру США, готовый атаковать в любой момент, когда решит, что время пришло".

КНР обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, связанных или поддерживаемых государственными структурами, и обвиняет США в организации собственных кибератак.