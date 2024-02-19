2024-02-19T12:51:45+03:00
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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20240219/843108453.html
В США зафиксировали беспрецедентные кибератаки на инфраструктуру
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Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о "беспрецедентных по масштабу" действиях по скрытному размещению вредоносных программ в сетях критической... ПРАЙМ, 19.02.2024
технологии, новости, сша, фбр, инфраструктура сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о "беспрецедентных по масштабу" действиях по скрытному размещению вредоносных программ в сетях критической инфраструктуры страны и приписал их китайским хакерам, сообщает издание Wall Street Journal.
В среду американские СМИ опубликовали выдержки из свежего доклада американских спецслужб, в котором содержится тезис о том, что поддерживаемые правительством КНР хакеры в течение последних пяти лет якобы вели подготовку к возможному конфликту между двумя странами, внедряясь в компьютерные сети на объектах инфраструктуры США.
"Это вершина айсберга… это одна из многих подобных попыток китайцев", — заявил Рэй в воскресенье в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее он рассказал участникам мероприятия, что Пекин все чаще внедряет "вредоносное оружие в критическую инфраструктуру США, готовый атаковать в любой момент, когда решит, что время пришло".
КНР обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, связанных или поддерживаемых государственными структурами, и обвиняет США в организации собственных кибератак.