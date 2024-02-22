МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительство Индии работает над развитием собственного бренда мобильных телефонов, заявил министр связи и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав. Caviar выпустила золотые iPhone и iPad с российским гербом

"Мы будем работать над развитием нашего собственного индийского бренда мобильных телефонов и созданием полноценной экосистемы мобильных телефонов в стране. Наш первоначальный успех в крупномасштабном производстве мобильных телефонов преподал нам очень хорошие уроки", — цитирует заявление министра во время презентации индийского магазина приложений Indus издание Business Standard.

Вайшнав отметил, что в качестве значительного стимула для технологического сектора страны правительство намерено в ближайшем будущем одобрить строительство 2-3 заводов по производству полупроводников. Этот шаг соответствует долгосрочной дорожной карте по развитию устойчивой полупроводниковой экосистемы в Индии. Министр изложил планы по созданию целой экосистемы, охватывающей проектирование, производство, сборку, тестирование и упаковку мобильных телефонов.

По данным международной корпорации данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, на рынке смартфонов Индии в 2023 году было продано 146 миллионов устройств. В пятёрку крупнейших брендов смартфонов на индийском рынке в 2023 году вошли Samsung, Vivo, Realme, Xiaomi и OPPO.