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АТОР: Открытие авиасообщения с Каиром не вызовет ажиотажа на туристическом рынке РФ


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Открытие регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром не вызовет ажиотажа на туристическом рынке России, но даст надежду на то, что можно рассчитывать и на возобновление чартерного авиасообщения между городами России и египетскими курортами, сообщила РИА Новости в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, документ вступает в силу со дня его подписания.

"Открытие авиасообщения между Россией и египетским Каиром - это очень хороший знак, дающий надежду на то, что скоро станут возможны и чартерные рейсы на курорты Красного моря. То, что это сделали не в начале февраля, как обещали, а на месяц раньше, как раз усиливает эти надежды", - сказала она.

"Зимние каникулы в самом разгаре, поэтому никакого ажиотажа на туристическом рынке не ожидается. Туроператоры смогут спокойно подготовиться и ждать, когда станет возможным чартерное авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами", - прокомментировала ситуацию Ломидзе.

Представитель АТОР напомнила, что пока летать будут только регулярные рейсы в столицу Египта. "О цене сложно пока говорить, но думаю, что билеты до Каира и обратно могут стоить порядка 20 тысяч рублей", - резюмировала собеседник агентства.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ РФ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле. 

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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