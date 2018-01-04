FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Туроператоры России не понимают, можно ли предлагать туры на курорты Египта через Каир


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Российские туроператоры рассчитывают получить разъяснения, можно ли им после открытия авиасообщения между Москвой и Каиром предлагать своим клиентам туры на морские курорты Египта через столицу этой страны, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что после того, как дали разрешение на авиасообщение между Москвой и Каиром, остался непонятный для туроператоров момент.

"В указе от 2015 года были рекомендации туроператорам воздержаться от продажи туров с перелетом с территории России на территорию Египта. Когда туроператоры, строго придерживаясь этого указа, стали предлагать туры на египетские курорты через третьи страны, то есть не напрямую из России в Египет, им дали понять, что этого делать нельзя. После этого туроператоры вообще перестали предлагать египетский турпродукт в любом виде", - сказала Тюрина.

"В новом указе рекомендации вообще не продавать туры в Египет не сняты, но добавлено, что в Каир продавать туры можно. Туроператоры теперь ждут разъяснений, означает ли это, что теперь можно предлагать туры на морские курорты из Каира. Или этого делать по-прежнему нельзя", - пояснила она.

Версия для печати

Возобновление авиасообщения с Египтом

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ