Туроператоры России не понимают, можно ли предлагать туры на курорты Египта через Каир

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Российские туроператоры рассчитывают получить разъяснения, можно ли им после открытия авиасообщения между Москвой и Каиром предлагать своим клиентам туры на морские курорты Египта через столицу этой страны, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что после того, как дали разрешение на авиасообщение между Москвой и Каиром, остался непонятный для туроператоров момент.

"В указе от 2015 года были рекомендации туроператорам воздержаться от продажи туров с перелетом с территории России на территорию Египта. Когда туроператоры, строго придерживаясь этого указа, стали предлагать туры на египетские курорты через третьи страны, то есть не напрямую из России в Египет, им дали понять, что этого делать нельзя. После этого туроператоры вообще перестали предлагать египетский турпродукт в любом виде", - сказала Тюрина.

"В новом указе рекомендации вообще не продавать туры в Египет не сняты, но добавлено, что в Каир продавать туры можно. Туроператоры теперь ждут разъяснений, означает ли это, что теперь можно предлагать туры на морские курорты из Каира. Или этого делать по-прежнему нельзя", - пояснила она.