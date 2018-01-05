Российские туроператоры предложат туры в Египет после новогодних праздников

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Российские туроператоры, как ожидается, сформируют предложения по турам в Египет через Каир после окончания новогодних праздников, сообщили в пятницу РИА Новости в нескольких туристических компаниях.

В четверг был опубликован указ президента РФ, согласно которому со 2 января открывается регулярное авиасообщение с Каиром. Ростуризм пояснил, что туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

"В ближайшее время (будут сформированы пакеты туров - ред.), считают стоимость туров. На сайте страну добавили", - сказали в пятницу в Tez Tour.

"Сейчас праздничные дни, все работают в дежурном режиме, после праздников сообщат, когда будут сформированы туры. Когда на сайте появится цена, можно будет узнавать (о предложениях - ред.)", - отметили в компании.

"(Информация - ред.) появится, когда закончатся новогодние праздники", - сказали в "НТК Интурист"." Пока туры закрыты", - добавили. со своей стороны, в Coral Travel.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила ранее РИА Новости, что открытие регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром не вызовет ажиотажа на туристическом рынке России, но даст надежду на то, что можно рассчитывать и на возобновление чартерного авиасообщения между городами России и египетскими курортами.