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Источник: График рейсов из РФ в Каир пока не сформирован


Туризм / Компании / Потребительский рынок

КАИР, 14 янв - ПРАЙМ. Каир пока не получал техническую документацию от российской стороны по возобновлению авиасообщения, график рейсов еще не сформирован, заявил в воскресенье источник в министерстве авиации Египта.

"Мы пока не получили технические разрешения от российской стороны, и график рейсов пока не определен", - заявил РИА Новости источник в египетском ведомстве.

Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту после того, как Россия в ноябре 2015 года прервала с этой страной авиасообщение из-за крушения над Синаем самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Транспортные ведомства РФ и Египта 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве по авиабезопасности, необходимый для возобновления полетов. Глава минавиации Египта Шериф Фатхи тогда сказал, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с февраля.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв с Каира запрет российским авиакомпаниям летать в Египет, а также разрешив продавать туры с перелетами в этот город. Ростуризм пояснил, что туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром. 

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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