МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Только три страны из 16, с которыми начиная с августа текущего года Россия открыла авиасообщение, соответствуют всем требованиям эпидемиологической ситуации по коронавирусу с точки зрения Роспотребнадзора. Совет ЕС обновил список стран для въезда в период пандемии

Это Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова.

При этом 4 страны из списка не соответствуют ни одному критерию. Это Белоруссия, Турция, Казахстан, и Швейцария.

"Всем критериям по состоянию на 13.12.2020 года эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских Островах, Танзании и Эфиопии",- сообщает ведомство.

Роспотребнадзор при оценке эпидемической ситуации в странах использует следующие критерии:

заболеваемость коронавирусом за последние две недели на 100 тысяч жителей не должна превышать 40 заражений;

среднесуточный темп прироста за 14 дней не должен превышать 1%;

показатель распространения инфекции должен быть на уровне ниже 1,0 (среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции).

Одному из трех важных критериев соответствуют пять стран. Это Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония.

Двум критериям — четыре страны. Это Египет, Киргизия, Куба и Мальдивы.