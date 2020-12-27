АФИНЫ, 27 дек – ПРАЙМ. Греческие туроператоры готовы с апреля принимать российских туристов и ждут от министерства туризма конкретных действий по открытию границы для них, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Петербургом

По его прогнозу, в 2021 году цены на турпоездки останутся на уровне 2020 года, а в случае открытия границы из России могут приехать порядка 450 тысяч туристов.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью РИА Новости заявил, что Греция с весны может начать принимать туристов из России, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Оптимальный прогноз, что для туризма 2021 год должен быть лучше 2020-го, но будет далек от 2019 года, считает Харитидис. Власти Бали готовы открыть остров для туристов к Рождеству

"Что касается открытия границ России и вообще Восточной Европы, здесь должно быть политическое решение, и сами политики должны в первую очередь разобраться. Вся риторика Евросоюза и вообще Запада против России ухудшает положение. Я не думаю, что Россия будет гореть желанием открыть границу для своих туристов, если Европой не будут сделаны шаги. Нужны обоюдные шаги", — сказал он.

По его оценке, если откроют границы, Грецию смогут посетить более 400 тысяч россиян.

"В 2019 году у нас было примерно 800 тысяч россиян. Если откроют границы, я думаю, больше 450 тысяч россиян ждать не стоит. С другой стороны, мы планируем получить свои 150 тысяч туристов. Мы считаем, что наши конкуренты не будут на Грецию делать ставку. В России много игроков — это турецкие компании, которые делают ставку на Турцию. Для нас Россия — приоритет номер один, направление номер один. Мы будем делать все и до последнего будем надеяться, что будут возобновлены полеты с весны. Остальное — дело эпидемиологов и политиков", — сказал Харитидис.

Глава туркомпании отметил интерес к поездкам.

"Посмотрите на Занзибар — рейсы из России были полные. У нас Мальдивы продаются — нет мест. И цены бешеные", — сказал он.

"Люди хотят путешествовать", — добавил Харитидис.

По его словам, россияне начинают ехать в Грецию в конце апреля — начале мая, и туроператоры надеются начать работу с конца апреля и делают все от них зависящее.

"Хотелось бы, чтобы и наше правительство выпустило какую-то конкретику. Кипр дал определенный алгоритм, согласно которому с 1 марта по установленным критериям начинают принимать туристов, в том числе из третьих стран, таких как Россия и Украина. Там все очень конкретно написано. Хотелось бы, чтобы греческое правительство также сделало конкретику", — сказал Харитидис.

По его словам, уже начинаются продажи на 2021 год.

"Чем ближе к следующему сезону, тем больше активизируются страны Балтии. Пошли продажи из Румынии, конечно, не на уровне прошлого года. Но если месяц назад у нас было минус 60% — минус 70% от уровня прошлого года, то в последние дни отставание по сравнению с прошлым годом порядка 20%. Это хороший показатель. Какой-то свет в конце тоннеля есть", — сказал глава туркомпании.

Он отметил, что даже из России началось бронирование.

"Три-четыре человека сейчас забронировали. Я даже удивился, поскольку я считаю, что если откроют границы, то продажи пойдут в последний момент, все продажи будут last minute. Ранее бронирование и скидки last minute будут приблизительно одинаковые. Хотя даже сейчас для раннего бронирования условия очень мягкие — требуется лишь символичный депозит, все мы понимаем, что клиент не готов платить", — сказал Харитидис.