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https://1prime.ru/tourism/20210113/832796791.html
Названа дата, от которой зависит летний отдых в 2021 году
Туризм
Новости
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Датой, которая определит судьбу сферы туризма в 2021 году, является первое марта. При этом все будет зависеть от темпов и эффективности вакцинации. Об этом сообщает информационное... ПРАЙМ, 13.01.2021
туризм, коронавирус, туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Датой, которая определит судьбу сферы туризма в 2021 году, является первое марта. При этом все будет зависеть от темпов и эффективности вакцинации. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на прогноз главы российского подразделения туристической компании TUI Тараса Демуру.
"Ключевая дата — 1 марта. Если мы понимаем, что к этому моменту есть серьезная тенденция на улучшение ситуации с коронавирусом, то еще не поздно продать лето. Если нет, то минимум половину планов можно забыть", — сказал Демура. По его мнению, главным фактором, влияющим на ситуацию с COVID, станет вакцинация и ее успехи.
Ранее туроператоры сообщили URA.RU о том, что в 2021 году в мире появится новый вид путешествий для переболевших коронавирусом. Туристы, по словам экспертов, будут стремиться поправить здоровье на курортах. Но пока большинство границ остается закрытым, поэтому россияне предпочитают путешествовать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.