МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Датой, которая определит судьбу сферы туризма в 2021 году, является первое марта. При этом все будет зависеть от темпов и эффективности вакцинации. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на прогноз главы российского подразделения туристической компании TUI Тараса Демуру. Эксперты ожидают появления "ковидного" туризма в 2021 году

"Ключевая дата — 1 марта. Если мы понимаем, что к этому моменту есть серьезная тенденция на улучшение ситуации с коронавирусом, то еще не поздно продать лето. Если нет, то минимум половину планов можно забыть", — сказал Демура. По его мнению, главным фактором, влияющим на ситуацию с COVID, станет вакцинация и ее успехи.

Ранее туроператоры сообщили URA.RU о том, что в 2021 году в мире появится новый вид путешествий для переболевших коронавирусом. Туристы, по словам экспертов, будут стремиться поправить здоровье на курортах. Но пока большинство границ остается закрытым, поэтому россияне предпочитают путешествовать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.