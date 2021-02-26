МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Цены авиабилетов по южным направлениям — в Сочи, Крым или Минеральные Воды — с января текущего года выросли в два раза, сообщает агрегатор авиабилетов aviasales.ru. Меняются правила выдачи пособия на ребенка

"Сейчас слетать на юг стоит даже дороже, чем летом 2020 года", — отмечают эксперты со ссылкой на статистику.

Итак, средняя стоимость билетов из Москвы, впрочем, как всей России, в такие курортные города как Сочи, Симферополь и Минеральные Воды росла (и падала) равномерно.

"До Нового года цены падали в среднем на 15% в месяц, в канун праздников вернулись к уровню бархатного сезона, после чего снова начали падать", пишет сайт и уточняет, что уже в феврале россиянам поездка в Сочи или в Крым стоила в два раза дороже, чем в январе.

Сейчас билеты с бронированием в марте стоят на 15% дороже, чем в августе 2020 года (пик туристического сезона).

По мнению экспертов, на рост цен может оказывать влияние сразу несколько факторов: это и высокий спрос, и рост тарифов.