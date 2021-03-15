МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Третья волна туристического кэшбэка стартует в конце марта. В пресс-службе Ростуризма URA.RU рассказали о том, что его условия останутся прежними: путешественникам будут возвращать 20% от стоимости поездки внутри страны, но теперь он будет действовать во всех регионах России. Что же касается экспертов отрасли, то они считают, что россиянам нужно успеть воспользоваться этой программой для выгодного отдыха на майские праздники, в которые ожидается небывалый ажиотаж, а как следствие — рост цен. Турэксперты объяснили, что будет с ценами на отдых в Турции летом

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В МАЕ?

Ранее в Роструде напомнили о том, что в этом году россиян ждут длинные выходные в мае — 1-3 и 8-10 мая. Благодаря этому первые две рабочие недели месяца продлятся с 4 по 7 число и с 11 по 14. Поэтому у россиян есть два варианта для отдыха — либо отправиться в краткосрочные поездки, либо работать удаленно и уехать на неделю или две.

В разговоре с URA.RU председатель комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что "оба варианта для отдыха пользуются большой популярностью". Он отметил, что "ажиотаж на это время действительно есть, даже несмотря на то, что многие крупные операторы запускают чартерные рейсы в наши регионы. Многие покупают путевки уже сейчас, потому что гарантировать, что цены не вырастут, к сожалению, невозможно. Плюс была анонсирована третья волна туристического кэшбека".

"Условия использования туристического кэшбека остаются прежними, а распространяться он будет на все регионы", — пояснили URA.RU в пресс-службе Ростуризма. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно в марте-апреле купить путевку или забронировать отель как минимум на два дня и оплатить услугу картой "Мир". Максимальная сумма возврата — 20 тысяч рублей, срок бронирования — с марта по июнь. Эксперт рассказала, когда туристам стоит покупать евро к отпуску

КУДА ПОЕХАТЬ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПО РОССИИ?

Как свидетельствуют данные сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с 1 по 10 мая больше всего авиабилетов куплено в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу, Калининград, Минеральные Воды, а также в Санкт-Петербург и Казань. Средний чек за перелет по России в майские выходные составляет 7 250 рублей за билет в одну сторону. Как объяснили URA.RU в пресс-службе сервиса Travelata.ru, пакетный отдых стоит в среднем 40 000 рублей, причем самым популярным направлением является Анапа (38% всех поездок). Есть и более доступные варианты — например, "Интурист" предлагает недельный тур из Москвы в Сочи на двоих за 27,4 тысячи рублей без питания. В Крым же можно съездить за 26,8 тысячи рублей.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский отметил, что спрос в этом году достаточно высокий: он уже превышает позапрошлогодний (2020 год в расчет не берем) на 50%. "Туристы еще на Новый год сталкивались с дефицитом мест, поэтому сейчас явный тренд на раннее бронирование — купить путевку на майские праздники еще нужно успеть", — добавил он.

Набирают популярность и небанальные, но не менее интересные варианты отпуска — к примеру, межрегиональные туры по Золотому кольцу, Серебряному ожерелью.

Не менее актуальны и гастрономические туры и поездки на природу (Алтай, Байкал, Хакасия). Об этом сообщил URA.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин. "После снятия коронавирусных ограничений восстанавливается спрос на такие туры, хотя он и отстает от пляжных направлений. Но они все равно будут становиться популярнее — выполняются чартеры на Байкал, из-за чего путевки уже подешевели до 22 тысяч рублей. И это уже с экскурсиями", — пояснил он в разговоре с агентством.

"Авторские туры проводятся в небольших группах, в них присутствует большое разнообразие направлений и тем по всевозможным программам, начиная космическими (полетать в невесомости, потренироваться на космических тренажерах) и заканчивая литературными, а также турами с известными или необычными гидами или вовсе железнодорожными круизами", — дополнил его Илья Уманский. Россиянам рассказали, куда можно дешево слетать весной

КУДА ПОЕХАТЬ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ЗА ГРАНИЦУ?

Несмотря на возмещение средств за путешествия по России, многие все же стремятся отдохнуть в майские праздники за рубежом. Представители сервиса Kupibilet.ru рассказали URA.RU о том, что "россияне выбирали Турцию, Египет, Черногорию, Македонию и Мальдивы. Средний чек на авиабилеты по открытым направлениям вырос, к примеру, на Мальдивы, в ОАЭ и Черногорию, а самые популярные направления у россиян — Турция и Египет — либо остались по цене на том же уровне, либо незначительно подешевели". К примеру, в Турции семье из двоих человек можно отдохнуть в пятизвездочном отеле за 40 тысяч рублей за неделю, а в Египте — уже за 70 тысяч (все включено). Мальдивы же обойдутся минимум в 150 тысяч (только завтраки). Правительство анонсировало третий этап программы туристического кешбэка

"Сейчас открыты 24 страны, из которых туристических только шесть: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Занзибар и Сейшелы. Всего стран, готовых принимать россиян, — 109.

Однако при планировании путешествия следует помнить, что правила бронирования могут измениться в любое время в странах, с которыми нет прямого сообщения, как это было с Индонезией, Японией и Великобританией.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин подчеркнул, что "лучше, а чаще всего и дешевле, путешествовать с помощью туристических компаний, которые дают больше гарантий туристу, и летать в более предсказуемые страны". Он добавил, что "из Екатеринбурга, например, на майские выходные 2021 года можно улететь напрямую только в Дубай, Шарджу (с 23 марта), Узбекистан, Белоруссию, Армению и Киргизию". Также получены разрешения на вылет в еще не открывшиеся Кипр и Черногорию.

В "Интуристе" напомнили желающим отдохнуть и о том, что не стоит забывать и об условиях въезда. Так, например, до 15 апреля требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом для въезда в Турцию. В зависимости от эпидобстановки в стране это требование могут продлить. Также данная справка требуется и по остальным направлениям, кроме Абхазии.

В Travelata.ru отметили, что в ближайшие два-три месяца могут полноценно открыться для россиян Кипр и Греция. В "Интуристе" добавили, что также ожидается открытие сообщения с Черногорией. "Идею об открытии туристических коридоров озвучил также министр туризма Испании. Готовы принимать туристов Тунис, Доминикана, Мексика, Оман. Главное условие для массового открытия остальных стран, в том числе и ЕС, — чтобы были налажены связи между государствами, чтобы у туриста был тест на коронавирус, справка об антителах и справка о вакцинации. Также для восстановления доступного туризма нужно отменить квоты для авиаперевозчиков — пока что рейсов очень мало, а цены зависят от спроса", — подвел итог Горин.