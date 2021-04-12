МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне стали меньше интересоваться туристическими путевками, и в марте 2021 года приобрели вполовину меньше туров, чем в доковидном 2019 году, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор". Барселона может открыться для россиян уже осенью

"В марте среднее число покупок туров в турагентствах выросло почти вдвое (на 96%) по сравнению с прошлым годом, однако во второй половине марта 2020 года уже действовали ковидные ограничения и многие направления закрывались. По сравнению с мартом 2019 года число покупок туров в нынешнем марте было на 46% ниже", — сообщили в компании.

По мнению экспертов "Эвотор", туристическая отрасль не спешит восстанавливаться из-за закрытых границ с большинством стран и ковидных ограничений. По их информации, средний чек российских турфирм в марте составил 71,52 тысячи рублей, что на 18% больше прошлогоднего.

"Рост среднего чека связан с ограниченным выбором доступных для россиян бюджетных зарубежных направлений. Фактически сегодня это только Турция и Египет. Зато открыты Танзания, Мальдивы, Доминиканская республика, Куба, Сейшельские острова. В результате доля туров сегмента выше среднего существенно выросла", — рассказали в компании. Аркадий Ротенберг раскрыл свои крымские туристические активы

В московских турфирмах среднее число покупок увеличилось на 92% к прошлому году. При этом спрос на туры все еще был на 53% ниже, чем в 2019 году. Средний чек столичных турагентств достиг 123,695 тысячи рублей, что на на 37% выше, чем в 2020 году.

"В Санкт-Петербурге среднее число покупок туров выросло в 2,7 раза к прошлому году, но осталось на 40% ниже, чем в 2019 году. Средний чек санкт-петербургских турфирм составил 65,853 тысячи рублей, что на 2% ниже, чем в 2020 году", — сказали в "Эвотор".