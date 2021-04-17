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https://1prime.ru/tourism/20210417/833484263.html
В Греции рассказали, как будут принимать российских туристов
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Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что Греция продолжит принимать россиян в текущем режиме. Он напомнил, что сейчас из России могут въезжать в страну до 4 тыс человек в... ПРАЙМ, 17.04.2021
туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что Греция продолжит принимать россиян в текущем режиме. Он напомнил, что сейчас из России могут въезжать в страну до 4 тыс человек в неделю. По-прежнему, все въезжающие должны по прибытии пройти карантин. Об этом министр рассказал в интервью "Известиям".
При этом, министр не смог ответить, когда будут сняты ограничение или изменены параметры каратнтина. По его словам, это еще открытый вопрос. он также сказал, что 14 мая Греция откроется для иностранных туристов. Их будут выборочно тестировать на коронавирус, и, в случае обнаружения заболевания, их изолируют в гостиницах на бесплатных условиях.