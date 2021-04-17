МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что Греция продолжит принимать россиян в текущем режиме. Он напомнил, что сейчас из России могут въезжать в страну до 4 тыс человек в неделю. По-прежнему, все въезжающие должны по прибытии пройти карантин. Об этом министр рассказал в интервью "Известиям".

Греция отменит карантин для туристов после открытия границ