МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что Греция продолжит принимать россиян в текущем режиме. Он напомнил, что сейчас из России могут въезжать в страну до 4 тыс человек в неделю. По-прежнему, все въезжающие должны по прибытии пройти карантин. Об этом министр рассказал в интервью "Известиям".

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Греция отменит карантин для туристов после открытия границ

При этом, министр не смог ответить, когда будут сняты ограничение или изменены параметры каратнтина. По его словам, это еще открытый вопрос. он также сказал, что 14 мая Греция откроется для иностранных туристов. Их будут выборочно тестировать на коронавирус, и, в случае обнаружения заболевания, их изолируют в гостиницах на бесплатных условиях. 

 