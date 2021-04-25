МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Спрос россиян на туристические поездки как внутри страны, так и за рубеж, стал расти сразу же после объявления о скором возобновлении авиасообщения с курортами Египта и длинных майских выходных. Эксперты сказали, как обеспечить безбедную жизнь в случае обвала рубля

Об этом со ссылкой на представителей туристической индустрии пишет "Российская газета".

В частности, с начала рабочей недели спрос на туры вырастет минимум на 15-20%. Это произойдет после того, как граждане уточнят у работодателей все подробности длинных выходных.

Однако, констатируют участники рынка, Египет не заменит Турцию, а российские курорты не смогут в мае вместить всех желающих.

Что касается цен, то проживание в отелях на черноморских курортах, как и стоимость авиабилетов, уже выросли в среднем на 30%.

Скорое возобновление авиасообщения с египетскими Шарм-эль-Шейхом и Хургадой в пятницу, 23 апреля, проанонсировал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции России. Однако: поехать прямыми рейсами на курорты Египта уже через неделю — на длинные майские праздники 2021 года — россияне не смогут. Пока конкретное решение, в том числе по количеству рейсов в эти города, не готово, его объявят только во второй половине мая.