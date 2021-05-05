АФИНЫ, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил интерес европейцев к отдыху в Греции и выразил оптимизм в отношении лета, сообщила пресс-служба премьера. В Греции надеются на восстановление рейсов с Россией в ближайшие дни

Мицотакис в среду утром принял участие в телемосте лидеров стран Smart Covid-19 Management Group, они обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в своих странах, о ходе национальных кампаний вакцинации и о разработке цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать трансграничным передвижениям на европейском уровне, сообщила пресс-служба.

В конференции приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Премьер-министр проанализировал шаги, предпринятые Грецией в рамках контролируемого и постепенного перезапуска экономики и социальной деятельности, такие как открытие розничных магазинов с использованием методов click away и click-in-shop (предварительный заказ товара и его получение возле входа в магазин или в магазине), возобновление работы предприятий общественного питания на открытых пространствах и успешное использование тестов самодиагностики, которое еще больше повысило способность своевременно выявлять случаи заболевания", — говорится в сообщении. Названы примерные сроки открытия Египта

"Мицотакис выразил оптимизм в отношении следующего лета. Он отметил, что многие европейские граждане хотят путешествовать, добавив, что Греция уже имеет опыт прошлого лета, когда она благополучно принимала гостей из-за границы", — говорится в сообщении.

Лидеры подчеркнули важность процесса вакцинации и необходимость убедить граждан, которые в настоящее время осторожно настроены по поводу вакцинации, и обменялись мнениями относительно постепенного открытия деятельности в их странах, сообщила пресс-служба.

Кроме того, премьер-министр Греции в телефонном разговоре с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным обсудил актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и противодействия COVID-19. Главы правительств обсудили также некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе деятельность Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.