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Россия и Турция обсудили возобновление связей в туризме
Туризм
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туризме,... ПРАЙМ, 05.05.2021
туризм, турция, россия, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туризме, сообщает пресс-служба Кремля.
"Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", — говорится в сообщении.
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