МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туризме, сообщает пресс-служба Кремля. В Греции выразили оптимизм по поводу предстоящего турсезона

"Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере", — говорится в сообщении.

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