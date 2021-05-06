АНКАРА, 6 мая — ПРАЙМ. Турция рассчитывает на нормализацию эпидситуации с COVID-19 к началу июня и возобновление приема российских туристов, заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB). Россия и Турция обсудили возобновление связей в туризме

Как сообщил накануне минздрав страны, суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции в среду составил 26 476, это более чем вдвое ниже максимума, зарегистрированного 16 апреля — 63 082. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки — 394.

"В последнее время наблюдается значительный спад случаев заболевания коронавирусом в Турции. Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян", — сказал собеседник агентства.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахретттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов. Россияне кинулись скупать жилье в Турции

Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в туризме.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.