МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цены на размещение на курортах России этим летом будут повышаться. причина — высокий спрос и рост издержек туриндустрии, пишет "Российская газета" со ссылкой на президента Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Гранта Бабасяна.

"К сожалению, рынок таков, что чем что-то популярнее, тем, к сожалению или к счастью для кого-то, дороже", — отметил он.

При этом на цены влияют, помимо популярности, объективные факторы.

Так как выросли затраты, происходит объективное удорожание услуг.

Также отельеры закладывают риски на тот случай, если вдруг опять будут введены на какое-то время ограничения. В результате все участники рынка будут стремиться так или иначе повысить цены.

"Может быть это звучит не очень корректно, но нужно смотреть правде в глаза. Мы должны вместе спасать индустрию", — сказал представитель отрасли.