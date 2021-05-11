МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Египетский курорт Хургада первым возобновит чартерное авиасообщение с Россией, рейсы в Шарм-эль-Шейх на текущем этапе будут регулярными. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ещё одна популярная у россиян страна вводит локдаун

Отмечается, что полеты на западное побережье Красного моря считаются более безопасными, чем на Южный Синай, поэтому первым чартерное авиасообщение возобновит Хургада. По данным организации, по этому направлению уже согласовано до 13 регулярных рейсов в день, а также рейсы из регионов России.

По мнению источников редакции, полеты в Шарм-эль-Шейх до зимнего сезона будут регулярными — в аэропорту города пока нет возможности обслуживать российских туристов в отдельном терминале.

Отмечается, что одним из условий российской стороны названа вакцинация туристического персонала египетских курортов. Напомним, иммунизация сотрудников туризма в Египте уже идет и должна завершиться до конца мая.

Как сообщают эксперты, о возобновлении авиасообщения на египетские курорты станет известно во второй половине мая — Оперштаб займется решением вопроса сразу же после окончания майских праздников.