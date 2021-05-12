МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Порядка 1,7 триллиона рублей частных инвестиций вложат в развитие туризма в РФ до 2030 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы должны создать до 2030 года 600 туристических объектов, построить около 300 гостиниц. Фактически финансирование на сегодняшний день, которое уже подтверждено до 2030 года, составит 529 миллиардов из федерального бюджета, 72 миллиарда региональный бюджет, и, внимание, 1,7 триллиона частных инвестиций", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.