МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат порядка 32 тысяч билетов на рейсы из Турции в Россию, а также с 15 по 27 апреля — около 500 билетов из Танзании в Россию, сообщил РИА Новости источник, близкий к оперштабу.

"Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тысяч билетов из Турции в Россию. Также с 15 по 27 апреля вернули около 500 билетов из Танзании в РФ", — сказал источник.

Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

Авиакомпании ранее сообщали, что пассажиры смогут вернуть билеты из России в Турцию и Танзанию (и обратно) на эти даты без штрафов. Ряд авиакомпаний организовывал специальные рейсы для возврата россиян на Родину, при этом вывозная программа из Танзании уже завершена, а из Турции — продолжается. Помимо вывозных рейсов остались два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.