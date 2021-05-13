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2021
https://1prime.ru/tourism/20210513/833649711.html
Пассажиры продолжают сдавать билета на рейсы из Турции в Россию
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Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат порядка 32 тысяч билетов на рейсы из Турции в Россию, а также с 15 по 27 апреля — около 500 билетов из Танзании в Россию,... ПРАЙМ, 13.05.2021
туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат порядка 32 тысяч билетов на рейсы из Турции в Россию, а также с 15 по 27 апреля — около 500 билетов из Танзании в Россию, сообщил РИА Новости источник, близкий к оперштабу.
"Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тысяч билетов из Турции в Россию. Также с 15 по 27 апреля вернули около 500 билетов из Танзании в РФ", — сказал источник.
Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.
Авиакомпании ранее сообщали, что пассажиры смогут вернуть билеты из России в Турцию и Танзанию (и обратно) на эти даты без штрафов. Ряд авиакомпаний организовывал специальные рейсы для возврата россиян на Родину, при этом вывозная программа из Танзании уже завершена, а из Турции — продолжается. Помимо вывозных рейсов остались два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.