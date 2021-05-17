МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Посольство Турции в РФ подтвердило РИА Новости, что министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой прибудет в понедельник в Москву, запланирована встреча с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. В Windows нашли неизвестную ошибку

"Да, он приезжает в понедельник. Будет встреча с Татьяной Голиковой", — сказал представитель дипмиссии.