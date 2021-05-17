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Посольство Турции подтвердило визит министра культуры страны в Москву
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Посольство Турции в РФ подтвердило РИА Новости, что министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой прибудет в понедельник в Москву, запланирована встреча с вице-премьером РФ... ПРАЙМ, 17.05.2021
туризм, турция, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Посольство Турции в РФ подтвердило РИА Новости, что министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой прибудет в понедельник в Москву, запланирована встреча с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
"Да, он приезжает в понедельник. Будет встреча с Татьяной Голиковой", — сказал представитель дипмиссии.