МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Турецким чиновникам не удалось убедить Россию отменить полуторамесячный запрет на полеты между двумя странами в конце мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg Turkey со ссылкой на свои источники. Туроператоры рассказали о датах открытия рейсов в Египет

Последние утверждают, что Москва разрешит туристам посещать Турцию не ранее чем с середины июня. Эти данные, полученные по итогам переговоров в Москве, озвучил агентству Bloomberg высокопоставленный турецкий чиновник, непосредственно осведомленный о ходе бесед двух делегаций в российской столице.

"Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты", — отметил второй турецкий чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Информацию о том, что российские проверяющие отправятся в Турцию, ранее озвучил и Ростуризм. Хотя даты этой поездки пока не называются, у турецкой стороны все же есть надежда, что они станут известны уже на этой неделе.

Ранее в Оперштабе по борьбе с COVID назвали ложными сведения о том, что якобы принято решение о продлении ограничения авиасообщения с Турцией с 1 июня.