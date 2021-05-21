МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. 20 мая правительство России официально утвердило правила программы возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря (или кешбэка), которая стартует с 25 мая. Приобрести путевки в детский лагерь с кешбэком можно будет с 25 мая по 15 сентября включительно. О том, что такое современный детский лагерь и сколько стоят путевки туда, рассказали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на экспертов АЛЕАН.

ЗА ПУТЕВКУ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ВОЗВРАЩАЮТ ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сообщается, что перечень регионов, которые будут участвовать в программе, будет определен Ростуризмом, а список участвующих в программе лагерей появится на сайте мирпутешествий.рф. Чтобы получить кешбэк, нужно будет купить путевку и оплатить ее полную стоимость банковской картой платежной системы "Мир" (предварительно зарегистрировав карту в системе лояльности "Мир" на сайте privetmir.ru).

Согласно правилам, вернуть можно 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Деньги, как и в случае с "обычным" туристическим кешбэком, будут автоматически зачисляться на карту "Мир" в течение 5 рабочих дней. Мишустин выделил пять миллиардов рублей на кешбэк за детские путевки

СКОЛЬКО СТОЯТ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ НА ЛЕТО 2021 ГОДА

Детский отдых занимает около 7% бизнеса АЛЕАН, у туроператора в регионах много агентств-партнеров, специализирующихся на детском отдыхе. Конечно, их количество по сравнению с допандемийными временами серьезно сократилось: по итогам 2020 года детский туризм просел на 90% из-за введенных в связи с пандемией ограничительных мер.

АЛЕАН сообщает, что на данный момент в программе "детского кешбэка" примут участие около 30 лагерей-партнеров туроператора из Краснодарского Края, Крыма и Подмосковья. В компании предполагают, что предложениями по детскому отдыху с кешбэком воспользуется не менее 15% клиентов туроператора, у которых есть дети школьного возраста.

Помимо этого, в АЛЕАН уточнили, что "средняя стоимость путевки в детский лагерь на лето 2021 года выросла в пределах 10% по сравнению с летом 2019 года. Так, на сегодняшний день стандартная летняя смена (14 дней) в лагере в Крыму обойдется в 68 000 рублей, в Анапе — 40 740 рублей. Наибольшим спросом пользуются лингвистические лагеря и смены".

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ РЕБЕНКУ?

Сначала стоит выбрать направление. Конечно, на юге теплее и есть море, но хорошо отдохнуть можно и в домашнем или соседнем регионе. Из плюсов такого отдыха отсутствие адаптации, привычная среда, продукты питания и возможность видеть ребенка.

Отдых на море или в горах отлично восстанавливает детский иммунитет, заряжает здоровьем и солнцем, что очень важно для северных регионов страны. Период адаптации на российском юге длится от 3 до 5 дней. Как правило, детские здравницы на юге располагаются в красивых и зеленых местах с хорошими пляжами.

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