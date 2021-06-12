С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — ПРАЙМ. Система работы отелей "все включено" должна развиваться в России, и существуют категории туристов, для которых она востребована, при этом возможны и отличия от зарубежных аналогов такой системы, заявил в интервью РИА Новости гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский в рамках ПМЭФ.

"Все включено" — эта абсолютная калька с западной системы. Она близка и понятна россиянам по ряду причин. Во-первых, это четкое планирование бюджета. Для туриста это очень удобно — просчитать сразу свои траты на отпуск и заплатить всего один раз сразу за все. Во-вторых, как бы странно это ни звучало, для потребителя это еще и экономия, когда речь идет о самом массовом потребителе пляжного отдыха — семьях", — сказал Уманский.

Глава компании отметил, что в отели "все включено" ездят в основном семьи с детьми. "Дети – это дорогие "попутчики" c бесконечными разнообразными запросами: от еды до развлечений. В итоге для родителей все эти "карусели" и "мороженое" оборачиваются существенными тратами", — уточнил он.

Так, по его оценке, разница в цене между однотипным отелем, в котором в счет включены завтраки, и тем, в котором "все включено", в рыночных условиях составляет не более 15%. Гендиректор туроператора при этом считает, что корректировать западную систему под российских потребителей нужно не в модели, а в продуктах и подходе.

"Существуют отличия в кухне, традициях, предпочтениях, возможностях. Требования и нормативы российских курортов отличаются от зарубежных, и они порой более строгие", — добавил он. Говоря о перспективах системы "все включено", Уманский отметил, что она должна продолжать развиваться в России. В Москве на День России изменился режим платных парковок

"Я не сторонник ее повсеместного внедрения, да и не всем регионам это нужно. В местах, где отдых сопряжен с выездами, экскурсиями, это не очень удобно, потому что человек часто выезжает с территории отеля. Но так как в России нужно сильно увеличить номерной фонд в целом, то "все включено" есть место, особенно на пляжных направлениях", — уточнил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.