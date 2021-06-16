МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Россия и Турция подчеркнули важность возобновления авиасообщения

"В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. В состав делегации войдут представители компетентных органов исполнительной власти: Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, представители Ростуризма и подведомственного учреждения министерства здравоохранения", — говорится в сообщении.

Визит запланирован в середине текущей недели, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристических услуг, пояснили в пресс-службе.

Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на туристических направлениях Турции, уточнили в ведомстве.