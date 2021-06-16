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Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки эпидситуации
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Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения, сообщила... ПРАЙМ, 16.06.2021
авиасообщение, covid-19, пандемия, турция, роспотребнадзор, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. В состав делегации войдут представители компетентных органов исполнительной власти: Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, представители Ростуризма и подведомственного учреждения министерства здравоохранения", — говорится в сообщении.
Визит запланирован в середине текущей недели, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристических услуг, пояснили в пресс-службе.
Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на туристических направлениях Турции, уточнили в ведомстве.