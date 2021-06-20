МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. В 2021 году россияне заранее приобрели билеты на круизы, туристический флот почти полностью загружен этим летом, пишет "Российская газета". Правительство России расширило господдержку промпредприятий-экспортёров

Российским путешественникам туристические компании в 2021 году предлагать маршруты, которые сочетают поездку на судне и передвижение наземным транспортом, рассказало издание.

В круиз в этом году можно отправиться по Волге, Дону, Каме, Ладожскому и Онежскому озерам, Азовскому и Черному морям, отметило отечественное издание.

Граждане могут воспользоваться услугами сорока судоходных компаний, которые разработали тысячи маршрутов, сказала коммерческий директор компании "Круизный дом" Лариса Смирнова.

Путешествие на лайнере по рекам Центральной России является самым популярным.

Самым излюбленным маршрутом, который выбирает большинство россиян, является маршрут Москва — Санкт-Петербург, заявила заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. Туристы получают возможность побывать в таких удивительных уголках нашей страны как Мышкин, Углич, Волхов, и Валаам.