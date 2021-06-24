МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России призывает россиян просчитывать риски при выезде за границу, ситуация может измениться за один день. Голикова заявила, что Турция обеспечит безопасность российских туристов

"Каждую неделю на протяжении всего этого периода мы в ходе брифингов и практически ежедневно на порталах министерства иностранных дел, на порталах консульской службы нашего ведомства, социальных сетях и на сайтах наших посольств публикуем не просто актуальную, а ежедневно меняющуюся информацию по ситуации с COVID-19 в мире целом и конкретной стране. В этой связи повторю еще раз — просчитывать риски. Все, которые уже за этот год стали реальностью", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, она посоветовала следить за информацией в приложении МИД "Зарубежный помощник".

"Понимать, что и с эпидемиологической и политической точки зрения ситуация в стране, куда направляется человек или семья, может кардинально поменяться за один день — от отмены рейсов, закрытия границ до начала новой волны эпидемии. И самое главное — просчитывать все риски, которые могут быть связаны с подобной поездкой", — добавила она.