МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры считают ограничительные меры из-за коронавируса на курортах Краснодарского края и в регионах России по отношению к туристам избыточными и опасаются, что подобные действия могут привести к концу летнего отпускного сезона уже сейчас, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли. Стало известно, куда с 1 августа не пустят непривитых россиян

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны.

"По сути, это означает конец сезона, и мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж. Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации", — сказал гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что падение спроса с начала недели на туры в Краснодарский край и Крым составило порядка 30%. "Севастополь уже принял похожее с Краснодаром решение, следующий кандидат — Крым, и на этом точку в истории внутреннего туризма можно будет поставить. Пляжи будут пустыми, и социальная дистанция в августе для отчета властей будет обеспечена", — сказал он. АТОР ожидает снижения турпотока из-за ковидных ограничений в Моске

Ромашкин добавил, что снижение спроса в районе 30% наблюдается не первую неделю. "С прошлой недели, когда власти начали жесткую риторику с ограничениями, туристы взяли паузу в ожидании — не станет ли хуже. Сегодня им пришло сообщение, что опасения их были не напрасны", — рассказал собеседник агентства.

АВГУСТ ПОТЕРЯЕТ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ТУРИСТОВ

Учитывая, что август — важнейший месяц в жизни любого российского курорта, туроператоры ожидают катастрофические последствия в это время. "Все это приведет к потере порядка 80% туристов в августе, а в июле — 25-30%, которые откажутся ехать в Краснодар. Такая разница, потому что сделать ПЦР-тест согласны многие, а вот чтобы сделать прививку — нужен 21 день", — добавил Ромашкин.

"Сейчас количество привитых в России — 11-12%. За неделю оно может измениться на пару процентов, до 15%. Соответственно, только 15% россиян смогут приехать в Краснодарский край, и потери составят 85%", — уточнил собеседник агентства. Гендиректор "Дельфина" также сообщил, что туристическое сообщество намерено направить обращения в адрес властей Краснодарского края.

"Нам не понятно, почему для путешествующих по России нужно делать условия хуже, чем для тех, кто едет в Турцию? Мы будем обращаться через отраслевые объединения с просьбами пересмотреть такое решение, потому что за 35 дней все еще может измениться и вряд ли такие "перспективные" решения реализуемы. Кроме того, у туристов остается возможность поехать с частным визитом и никому ничего не говорить", — сказал он. Специалисты оценили опасность поездок в Турцию

Уманский, в свою очередь, отметил, что в среднем отрасль в летнем сезоне может потерять из-за ограничений половину туристов.

"Мы понимаем, что около 50% туристов по забронированным путевкам не доедут до места отдыха, просто по банальной причине, что они не успеют сделать прививки. Чтобы поехать в августе с сертификатом о полной вакцинации, привиться надо уже в конце июня или начале июля. И это затруднительно, в силу того, что после активизации прививочной кампании, наблюдаются очереди", — добавил глава "Алеана".