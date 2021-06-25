КРАСНОДАР, 25 июн — ПРАЙМ. Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, так как не успевают сдать тест или привиться, сообщила РИА Новости председатель ассоциации "Содействие в развитии курорта Геленджика" Мария Ачкурина. Туроператоры фиксируют "шквал" аннулирований туров в Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. После этого АТОР сообщила, что туроператоры зафиксировали "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.

В пресс-службе мэрии Геленджика сообщали, что не обладают информацией об аннулировании бронирований в местных отелях и иных средствах размещения.

"Не буду называть конкретные объекты. Скажу, что поступают обращения от представителей бизнеса, как им поступать… Люди звонят уже и снимают бронирования", — рассказала Ачкурина. Она добавила, что не все гости успевают по срокам отъезда в отпуска сдать тесты или привиться.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что обратилась к главе Кубани с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.